Guinness: Americana é a mulher com a maior boca do mundo Samantha Ramsdell já era um sucesso no TikTok onde coloca vídeos 'ressaltando' esta sua característica

A boca de Samantha Ramsdell é um verdadeiro fenômeno que, agora, está certificado oficialmente pelo Livro dos Recordes do Guinness. A americana, de 31 anos, tem a maior boca (feminina) do mundo.

Natural do estado do Connecticut, a mulher era já famosa pelos vídeos que publica no TikTok, onde os seus seguidores a viam a colocar na boca um pacote inteiro de batatas fritas (de uma só vez), ou onde Samantha ‘enfiava’ uma maçã inteira na boca.

Agora, tudo é oficial com a chegada do reconhecimento do Livro dos Recordes. A mulher foi a uma dentista – acompanhada por uma pessoal oficial do Guinness -, onde ficou provado que tem a maior boca feminina alguma vez vista. Chega aos 6,56 centímetros.

O diâmetro, contudo, pode chegar aos 10 centímetros.

Samantha Ramsdell foi vítima de bullying quando era criança devido ao tamanho da sua boca, característica que lhe começou a valer destaque junto dos seus 1,7 milhões de seguidores no TikTok e, agora, no Guinness. “Se tivesse um conselho para alguém que tem uma parte do corpo grande, ou algo realmente único, e quisesse ir para o título do Guinness World Records… eu diria que o fizesse!”, indicou a americana ao site do Livro dos Recordes.

“Faça-o com orgulho e torne-o o seu maior patrimônio. É o seu superpoder, é o que o torna especial e diferente de todos os outros que andam por aí”, acrescentou.

Via Notícias ao Minuto