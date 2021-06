Gurgacz celebra certificação de Rondônia como território livre da febre aftosa

A certificação, segundo o senador, vai abrir novos mercados no exterior para a carne produzida em Rondônia, o sexto maior produtor de gado de corte do país

Em pronunciamento nesta terça-feira (1), o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) comemorou o anúncio feito na quinta-feira (27), pela Organização Mundial de Saúde Animal, de que o estado de Rondônia está livre da febre aftosa, uma doença que ataca o gado.

A certificação, segundo o senador, vai abrir novos mercados no exterior para a carne produzida em Rondônia, o sexto maior produtor de gado de corte do país.

— Essa é uma conquista muito grande e importante. Vai marcar época no nosso estado. Rondônia já exporta muitos alimentos para outros países. Mas, a partir de agora, com essa liberação pela Organização Mundial de Saúde Animal, nós vamos poder ter acesso a países que têm exigências maiores com relação à qualidade do rebanho, à qualidade da carne que estão comprando e que nós queremos e vamos vender.

Gurgacz lembrou que a certificação de Rondônia como território livre de febre aftosa se deu graças ao trabalho do governo do estado e da iniciativa privada, por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) e do Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado de Rondônia (Fefa).

Via Agência Senado