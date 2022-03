Há 10 anos Fux segura julgamento contra lei do Rio que beneficia magistrados; filha do ministro é uma das beneficiadas; desde 2020 ele segura calote do Itaú no CNJ

Em maio próximo uma década terá passado desde que o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pediu vista e paralisou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra lei do Rio de Janeiro que beneficiou magistrados.

A ADI 4393 foi proposta pela PGR e teve voto favorável do agora aposentado Ayres Britto, em 2012, antes do pedido do ministro. A ação questiona trechos de uma lei da gestão de Sérgio Cabral sobre remuneração, promoção e ingressos de juízes na carreira.

Como presidente, cabe a ele decidir a data do julgamento. Marianna Fux, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio e filha do ministro, assim como todos os magistrados fluminenses, será impactada pelo desfecho da ação.

A própria indicação e posse de Marianna Fux no cargo de desembargadora foi escandalosa. Fux fez campanha aberta pelo ingresso da filha no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Advogada iniciante, Marianna trabalhava com o advogado Sérgio Bermudes, amigo de Fux quando foi catapultada ao cargo pela lista tríplice da OAB. Em janeiro deste ano, Marianna recebeu R$ 65.602,77 entre salário e penduricalhos pagos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, campeão de benefícios no país.

Salário de Marianna Fux em janeiro deste ano – Portal da Transparência do TJRJ

Marianna também recebia auxílio-moradia mesmo sendo proprietária de dois apartamentos no Leblon, área nobre do Rio de Janeiro. Um deles foi doado pelo pai em 2015, seis meses antes de assumir a vaga no TJRJ, conforme reportagem publicada no BuzzFedd pelo jornalista Filipe Coutinho.

Doação do apartamento

O valor atribuído na doação foi de R$ 920 mil. Esse apartamento é da família Fux desde a década de 1970 e foi dos pais do ministro. São três quartos, dois banheiros e uma vaga na garagem.

Em 2009, revela a reportagem, Marianna havia pago R$ 1,2 milhão em outro apartamento:

Apartamento comprado por Marianna em 2009

Os temos de Fux variam de acordo com seus interesses. Um exemplo foi a liminar concedida em 2014 e derrubada em 2019 que concedeu auxílio-moradia a magistratura. Para se ter uma idéia, em 2016, apenas dois anos após a liminar do ministro, os cofres públicos foram impactados em mais de R$ 1,89 bilhão, e tudo isso com uma simples canetada.

O modus operandi de Fux se repete desde 2020 no Conselho Nacional de Justiça, onde atendendo a um pedido do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do também ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, vem segurando uma interferência flagrantemente ilegal favorecendo o Banco Itaú em um calote bilionário contra a empresa Rondhevea, dona de um lote com mais de 51 milhões de ações do banco. O Itaú perdeu na justiça, a ação transitou em julgado e quando a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco, Fux interferiu agindo como corregedor interino do CNJ e cassou a ordem da magistrada acatando o argumento de que ela teria sido ‘parcial’ por ter determinado o bloqueio sem comunicar o banco, o que vai contra o Novo Código de Processo Civil redigido sob a supervisão do próprio Fux.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Para favorecer o banco, o ministro foi contra os limites do CNJ impostos pela Constituição e toda a jurisprudência do Supremo que decidiu em diversas vezes que o CNJ não pode interferir em decisões judiciais:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

O judiciário está se tornando um grande negócio familiar…

