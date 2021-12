Faltando 2 dias para o Natal, corona vírus faz 4 vítimas e infecta 250 pessoas em Rondônia

A transmissão do vírus corona em Rondônia segue em estabilidade e há uma expectativa geral de que continua assim após as comemorações de fim de Natal e Ano Novo.

Nesta quarta-feira, há dois dias do Natal, Rondônia confirma mais 250 pessoas positivadas para a covid-19.

Como vem ocorrendo desde que houve invasão por hackers aos bancos de dados do Ministério da Saúde, os técnicos de Rondônia não conseguem identificar o sexo e a idade das pessoas que morreram nos últimos quatro dias.

Apenas a localidade. E as vítimas desta quarta-feira são uma do município de Ji-Paraná; uma do município de Jaru; uma de Ouro Preto do Oeste; e uma do município de Alto Paraíso.

Veja, na íntegra, o boletim número 630 divulgado pela secretaria de estado da Saúde no início da noite desta quarta-feira, 22.

Edição 630 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.

Nesta quarta-feira (22), foram consolidados os seguintes resultados:

Casos confirmados – 283.212

Óbitos –6.710 (2,37%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 93

Pacientes internados na Rede Privada – 06

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 40

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00

Total de pacientes internados – 139

Pacientes aguardando leitos: 0

Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)

Aguardando resultados do Lacen – 199

* População vacinada: (Dados de 09/12)

1ª Dose – 1.228.913

2ª Dose – 1.002.724

Total de doses aplicadas: 2.231.637

Vacinas recebidas: 2.817.558

* CoronaVac: 721.648

* AstraZeneca: 886.650

* Pfizer: 1.173.510

*Janssen: 35.750

Fonte: Painel de Vacinas

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/12/2021

Municipio Casos Totais Óbitos Totais

Porto Velho 88.977 2.539

Ariquemes 25.347 529

Ji-Paraná 21.330 617

Cacoal 16.585 321

Vilhena 15.819 280

Jaru 8.478 189

Rolim de Moura 7.647 178

Machadinho d’Oeste 7.440 120

Pimenta Bueno 7.196 122

Buritis 6.008 85

Guajará-Mirim 5.503 225

Ouro Preto do Oeste 5.129 157

Alta Floresta d’Oeste 4564 69

Candeias do Jamari 4.110 81

Espigão d’Oeste 4.097 82

Nova Mamoré 3.934 83

Presidente Médici 3.849 88

Cerejeiras 2.727 64

São Miguel do Guaporé 2.725 54

São Francisco do Guaporé 2.650 49

Cujubim 2.582 43

Colorado do Oeste 2.493 47

Alto Paraíso 2.383 56

Nova Brasilândia d’Oeste 2.361 34

Costa Marques 2.154 42

* Monte Negro 2.060 34

Chupinguaia 1.688 25

Alto Alegre dos Parecis 1.603 46

Seringueiras 1.573 21

* Itapuã do Oeste 1.519 18

Urupá 1.508 32

Campo Novo de Rondônia 1.468 27

* Alvorada do Oeste 1.377 31

* Vale do Anari 1.337 25

* Mirante da Serra 1.099 13

Santa Luzia d’Oeste 1.079 21

Cacaulândia 1.057 16

Vale do Paraíso 942 26

Cabixi 935 22

Nova União 912 15

Corumbiara 899 23

* Theobroma 895 26

Novo Horizonte do Oeste 737 22

Governador Jorge Teixeira 668 22

Rio Crespo 644 13

* Ministro Andreazza 572 15

Teixeirópolis 564 9

* São Felipe d’Oeste 562 12

* Pimenteiras do Oeste 452 15

Parecis 441 11

Castanheiras 296 9

* Primavera de Rondônia 237 7

Total geral 283.212 6.710

(*) não informaram e tiveram os dados repetidos.

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:

ÚLTIMAS 24 HORAS

MUNICIPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS

Porto Velho 14 0

Ariquemes 15 0

Ji-Paraná 19 1

Cacoal 39 0

Vilhena 10 0

Jaru 3 1

Rolim de Moura 6 0

Machadinho D’Oeste 6 0

Pimenta Bueno 4 0

Buritis 16 0

Guajará-Mirim 7 0

Ouro Preto do Oeste 0 1

Alta Floresta D’Oeste 6 0

Candeias do Jamari 4 0

Espigão D’Oeste 7 0

Nova Mamoré 10 0

Presidente Médici 6 0

Cerejeiras 2 0

São Miguel do Guaporé 3 0

São Francisco do Guaporé 1 0

Cujubim 10 0

Colorado do Oeste 1 0

Alto Paraíso 0 1

Nova Brasilândia D’Oeste 0 0

Costa Marques 4 0

Monte Negro 0 0

Chupinguaia 2 0

Alto Alegre dos Parecis 0 0

Seringueiras 1 0

Itapuã do Oeste 0 0

Urupá 6 0

Campo Novo de Rondônia 1 0

Alvorada D’Oeste 0 0

Vale do Anari 0 0

Mirante da Serra 0 0

Santa Luzia D’Oeste 3 0

Cacaulândia 2 0

Vale do Paraíso 1 0

Cabixi 0 0

Nova União 5 0

Corumbiara 0 0

Theobroma 0 0

Novo Horizonte do Oeste 1 0

Governador Jorge Teixeira 1 0

Rio Crespo 0 0

Ministro Andreazza 0 0

Teixeirópolis 0 0

São Felipe D’Oeste 0 0

Pimenteiras do Oeste 0 0

Parecis 34 0

Castanheiras 0 0

Primavera de Rondônia 0 0

Total geral 250 4

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:

Os dados das últimas 24 horas registram quatro (4) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um no município de Ji-Paraná; um no município de Jaru; um no município de Ouro Preto do Oeste e um no município de Ouro Alto Paraíso.

Nesta edição foram atualizadas de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: Casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quarta-feira (22), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).

Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br

Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.

Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html

Fonte: Secom – Governo de Rondônia

Texto: Agevisa

Fotos: Edcarlos Carvalho