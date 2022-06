Há 60 anos, três homens conseguiam fugir de Alcatraz e nunca foram encontrados

Três homens escaparam da notória penitenciária da Ilha de Alcatraz em 1962 e nunca foram presos. O site Marshals Fugitive Investigations publicou imagens com progressão etária dos homens (imagem acima), que estariam na casa dos 90 anos.

Frank Morris, John Anglin e seu irmão, Clarence Anglin, nunca foram localizados desde que escaparam da instalação – que foi o lar de lendários criminosos americanos como Al Capone, George “Machine Gun” Kelly e Robert Stroud.

Nos anos desde que ocorreu, as autoridades descobriram vários detalhes surpreendentes sobre como conseguiram. Veja algumas informações e fotos interessantes da fuga.

A fuga e pistas sobre o que aconteceu com os homens

Em 12 de junho de 1962, a equipe da prisão realizou uma verificação matinal de rotina das camas quando notou que os três condenados não estavam em suas celas. Em vez disso, suas camas eram ocupadas por cabeças fictícias feitas de gesso, tinta em tons de carne e cabelo humano real que aparentemente enganava os guardas noturnos. A prisão foi imediatamente colocada em confinamento e a busca começou.

Perfil da cabeça fictícia encontrada na cela de Morris. O nariz quebrado aconteceu quando a cabeça rolou da cama e bateu no chão depois que um guarda atravessou as barras e a empurrou, de acordo com os EUA. Site do EUA Marshals

O grupo passou 18 meses se preparando para a fuga. Eles esculpiram as paredes com colheres e outros utensílios de cozinha.

Um espaço oco acima do bloco de células foi usado como área de armazenamento para ferramentas e cabeças de chamariz, que eles faziam de cabelo de barbearia, gesso e tinta. Eles criaram uma jangada inflável improvisada com 50 capas de chuva da era da Segunda Guerra Mundial com algodão com suporte de borracha.

Durante a fuga, cada homem se contorceu através de um poço esculpido em um corredor de serviços públicos e depois no telhado da prisão. Eles desceram um cano, escalaram duas cercas de arame farpado e colocaram o barco nas águas.

Muitos historiadores e policiais acreditam que os homens se afogaram na baía. No entanto, nenhum corpo foi encontrado.

Cobertura do ventilador no telhado da prisão de Alcatraz, através da qual os presos escaparam.

Há também evidências de que os homens viveram. Mike Dyke dos EUA O Marshals Service disse à CBS News que uma jangada e um remo foram possivelmente recuperados em Angel Island — localizada não muito longe de Alcatraz — com passos que se afastavam deles. Dyke também disse ao The Times que um carro foi roubado no Condado de Marin naquela noite por três homens que mais tarde quase tiraram um carro da estrada no Vale Central.

Uma parte da área escondida onde os prisioneiros construíram ferramentas para sua fuga.

Alcatraz foi fechada em 1963, não muito tempo depois da fuga. De acordo com o Departamento Federal de Prisões, a decisão de fechar a instalação foi tomada muito antes dos três desaparecerem. Foi fechada porque era muito cara para continuar operando.

Hoje, muitos mistérios permanecem sobre Alcatraz porque muitos documentos da prisão não foram localizados.

A Prisão de Alcatraz ocupa uma ilha de mesmo nome no meio da Baía de São Francisco. Agora é operado como um local histórico e atração turística.

