Há exatamente um ano, Fux ‘rasgava’ a Constituição para atender sobrinho de Barroso e consolidar um calote bilionário do Itaú, via CNJ

No dia 24 de setembro de 2020, o ministro Luiz Fux, completava 14 dias desde que havia assumido o comando do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ). E foi neste dia, que ele ‘rasgou’ a Constituição para atender um pedido do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho e herdeiro do escritório do tio, o também ministro Luís Roberto Barroso.

E quem narrou a ilegalidade cometida pelo homem que jurou honrar e defender a Constituição e as leis do país, foi a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em publicação de sua defesa, no Diário da Justiça:

“Registro também que na data de 24/09/2020, fui intimada às 10:14h pelo meu celular, por meio de ligação do no 061-xxxx 4776 – pelo Juiz auxiliar da Presidência do CNJ – de que o Ministro Luiz Fux determinou que não deveria liberar nenhuma quantia, abstendo-me de praticar qualquer ato neste processo neste sentido, bem como que disponibilizasse este processo aos advogados”.

O caso em questão diz respeito a um lote de ações do Banco Itaú, adquiridos em 1973 por uma empresa, que desde 2002, tenta resgatar os créditos referentes aos papéis e o banco se recusa a reconhecer a evolução monetária. O processo transitou em julgado, e em 18 de setembro de 2020, a juíza havia ordenado o bloqueio de pouco mais de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco Itaú para concluir a execução. Seis dias depois, ela teve a decisão cassada pelo ministro Luiz Fux, que agiu sob o papel de corregedor interino do CNJ, o que é ilegal, pois o colegiado não tem competência para intervir em decisões judiciais, por mais polêmicas ou questionáveis que sejam. E isso está na Constituição, confirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fux desconsiderou tudo para atender o banco Itaú, conhecido por calotes e desrespeito ao Poder judiciário em todas as instâncias. O banco detém inúmeras condenações por litigância de má-fé, atentar contra a dignidade da justiça e desrespeito à decisões judiciais.

Mesmo assim, Fux interveio no processo.

A conclusão óbvia é que, não fosse o advogado sobrinho de Barroso, dificilmente Fux teria analisado a reclamação apresentada ao CNJ contra a juíza. E pior, uma reclamação feita com o puro e simples objetivo de protelar um pagamento que é inevitável, ao Itaú só resta pagar ou pagar.

O problema é que Fux, sabe-se lá por qual motivo, recusa-se a pautar a reclamação contra a magistrada, mantendo-a sob suspeição mesmo o caso já tendo sido avaliado pela Corregedoria do TJPA. Lá, a magistrada comprovou que todos os seus atos processuais foram legítimos, e ela agiu estritamente dentro da lei, por mais que Fux tenha se esforçado em acusar falsamente a juíza. O vídeo da sessão mostra bem o desconforto de Luiz Fux, fazendo malabarismos jurídicos para tentar justificar sua ilegalidade. Mas,no Brasil ainda existem juízes responsáveis, e um deles é o conselheiro Mário Guerreiro, que em voto brilhante desconstruiu toda a falácia de Fux. O vídeo está mais abaixo.

Nesta sexta, 24, completa exatamente um ano desde o fatídico telefonema e interferência de Fux. No próximo dia 6 de outubro, terá se passado um ano desde que a reclamação contra a juíza passou a ser julgada no CNJ.

Hoje também completa um ano desde que a segurança jurídica brasileira começou a morrer. E quem a está matando, é exatamente a pessoa que deveria zelar por sua integridade.

O Brasil morre um pouco a cada dia.

