Há um ano, Fux vem violando as atribuições do CNJ em decisão a favor do Itaú provocada pelo sobrinho de Luís Roberto Barroso

Quando era advogado, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso defendia grandes corporações e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Quando assumiu a vaga no STF, o escritório de Barroso passou a ser comandado por Rafael Barroso Fontelles, seu sobrinho, e onde trabalha também sua filha, Luna van Brussel Barroso.

Evidente que o escritório permaneceu com a clientela. E a vida seguia tranquila, sem chamar a atenção, até que em 2020, o Banco Itaú sofreu um SISBAJUD, referente a uma ação que transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Pará. A juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou o bloqueio de pouco mais de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco, para finalizar um processo que se arrasta há 19 anos. Malandramente, o Itaú arrumou uma ‘falha no sistema’ impedindo o bloqueio, e acionou o sobrinho de Barroso, que apresentou uma reclamação disciplinar contra a juíza a Corregedoria do Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alegando parcialidade da magistrada por ter determinado o bloqueio sem ‘prévia comunicação’ (detalhes mais abaixo).

No CNJ, tão logo a reclamação foi protocolada, o ministro Luiz Fux, que preside o colegiado, tomou algumas medidas ilegais, e inconstitucionais que favorecem o banco. E é apenas o que Fux pôde fazer, protelar o pagamento. O processo transitou em julgado, o banco chegou a ser condenado por litigância de má-fé e por mentir à justiça nesta ação. Vai ter que pagar a conta, querendo ou não. O problema é que Fux está jogando no lixo o pouco que restava de confiança no Poder Judiciário. O ministro, que deveria zelar pelo respeito às leis, e à Constituição, está há praticamente um ano ‘matando no peito’ a ilegalidade.

Fux deve explicações por sua interferência que vem colocando a segurança jurídica na UTI. O Banco Itaú deve explicações por ser um caloteiro sistêmico, que desrespeita determinações judiciais e usa a justiça de forma ilegal, para protelar pagar o que deve. Barroso deve explicações por permitir que o escritório que era seu, e atualmente pertence a sua família, permitir esse tipo de manobra chicaneira, coisa de advogado malandro.

O combate à corrupção, tão propalado por Fux e Barroso, passa pelo cumprimento das decisões judiciais, respeito à instituição que eles representam e a Constituição que juraram proteger. Se não fizerem isso, vão sempre serem vistos como hipócritas, que falam uma coisa, e fazem outra completamente diferente.

