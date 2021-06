Harvard aponta a variante P.1 como mais mortal e transmissível

A variante P.1 (Gama) do coronavírus, que se originou em Manaus e hoje é predominante em muitos estados brasileiros, foi classificada como mais mortal e transmissível, segundo um estudo realizado por pesquisadores da Escola T.H. Chan de Saúde Pública, da Universidade Harvard, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ambos nos Estados Unidos.

A descoberta foi feita a partir do mapeamento de mutações no código genético do novo coronavírus que poderiam estar associadas a taxas de mortalidade mais altas pela infecção. A equipe de cientistas identificou uma mutação que, ao alterar a proteína spike — usada pelo vírus para entrar nas células humanas —, levava a um aumento significativo na letalidade do patógeno.

Essa proteína foi encontrada em meio a 7.548 amostras de pacientes brasileiros com covid-19, disponíveis na plataforma internacional de dados genômicos GISAID.

Os primeiros pacientes no Brasil com a variante P.1 foram documentados em janeiro de 2021 e em poucas semanas a variante causou um aumento nos casos em Manaus.

A cidade já havia sido duramente atingida pela pandemia em maio de 2020, e os pesquisadores pensaram que os moradores da cidade haviam alcançado imunidade populacional porque muitas pessoas na área desenvolveram anticorpos contra o vírus durante a onda inicial.

Em vez disso, P.1, que tem várias mutações na proteína spike, usada pelo vírus usa para se ligar e invadir as células humanas, causou uma segunda onda de infecções.

© Donald Blis/NIH