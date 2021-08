Helicóptero com 300 kg de cocaína cai em fazenda no Pantanal de MT

Helicóptero com 300 kg de cocaína cai em fazenda no Pantanal de MT

Uma aeronave foi apreendida com 278,51 kg de cocaína, na zona rural de Poconé (MT), no domingo (1º). A aeronave modelo Robson R44, matrícula PT-RMM, foi encontrada parcialmente destruída durante uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas.

De acordo com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) de Mato Grosso, a Polícia Federal, com e apoio da Polícia Militar do Mato Grosso e do Paraná, fez buscas na região da queda da aeronave, mas não encontrou suspeito. Também não havia ninguém ferido dentro do helicóptero.

A droga que estava na aeronave foi apreendida. Ainda conforme o Ciopaer, a aeronave foi avaliada em R$ 425 mil. O prejuízo total ao crime foi estimado em pouco mais de R$ 7 milhões (R$ 7.375.000,00).

Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para desarticulação da organização criminosa. Os materiais foram encaminhados para a PF de Cuiabá, para providências cabíveis.

Istoé

foto iluistrativa