“Herdeiros imperiais ganham R$ 100 mil/mês para gerenciar laudêmio em Petrópolis; PT tentou acabar com taxa mas Lira impediu

Apenas de honorários, três descendentes da antiga família imperial do Brasil, que compõem a diretoria da Companhia Imobiliária de Petrópolis (CIP) – empresa responsável pelo recolhimento da chamada “taxa do príncipe”, o laudêmio –, ganham R$ 100,9 mil mensais, o equivalente a R$ 1,21 milhão ao ano.

Esse valor foi definido na última Assembleia Geral Ordinária (AGO) da companhia, realizada em 17 de março de 2021. O Metrópoles teve acesso à ata do encontro, que também tratou dos rendimentos da empresa. Só em 2020, a CIP faturou R$ 5,161 milhões. Desse total, R$ 4,883 milhões se referem às chamadas receitas operacionais, provenientes da atividade principal da empresa (explorar imóveis e direitos reais, locação de parte da sede e aforamento de terras).

Hoje, a empresa é presidida por Afonso de Bourbon de Orleans e Bragança. A diretoria da companhia imobiliária também é composta por Francisco de Orleans e Bragança e Pedro Carlos de Bourbon de Orleans e Bragança, de acordo com registros públicos da Receita Federal.

Criada em 1847 por dom Pedro II, a “taxa do príncipe”, ou laudêmio, é recolhida no centro e em alguns bairros mais valorizados de Petrópolis, cidade que tem enfrentado uma tragédia devido às chuvas nas últimas semanas. Ao menos 176 pessoas morreram e 116 estão desaparecidas. Na prática, quem comercializa um imóvel na área da antiga Fazenda Imperial deve pagar uma taxa de 2,5% do valor da venda aos descendentes da família.

PT tentou acabar com ‘taxa do príncipe’, mas Lira impediu

Um projeto proposto pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, foi barrado por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. O argumento é de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, citando a Constituição. Correia disse que irá recorrer da decisão e considera a taxa um “resquício da monarquia”.

“O laudêmio é um benefício pecuniário que obriga o particular foreiro a pagar 2,5% do valor da venda do imóvel ao senhorio de direito do imóvel. Na cidade de Petrópolis, todo laudêmio pago nas transações de imóveis no centro da cidade tem como beneficiária a Companhia Imobiliária de Petrópolis. Essa companhia é dirigida pelos atuais herdeiros da extinta família real brasileira e os recursos vão para o sustento desses herdeiros de privilégios da monarquia”, afirma Rogério Correia.

O parlamentar decidiu apresentar o projeto de lei após um confronto com o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL), que apresentou um projeto para acabar com o Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril.

