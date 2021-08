Hidrelétricas devem atingir menor nível na história para novembro, diz MME

O nível de abastecimento das hidrelétricas no país deve atingir o menor nível para o mês de novembro em 2021. Deve ficar entre 11% e 14%. A afirmação foi feita pelo Secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia (MME), Christiano Vieira da Silva, em audiência pública realizada nesta 3ªfeira (17.ago.2021) pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

Agência Internacional de Energia estima investimentos de US$ 127 bilhões em modernização de usinas hidrelétricas até o começo da próxima década. Segundo o secretário, a perspectiva de chuvas abaixo das médias históricas deve se manter, o que requer cautela e um esforço maior da sociedade na economia de energia. “A operação até o início da estação chuvosa tem que ser feita com muita atenção”, afirmou.

A região mais crítica é o Sudeste. Os reservatórios da região devem atingir 11,3% em novembro. Para se ter uma ideia da gravidade, para o mês, o mínimo histórico, até agora, é de novembro de 2014, quando o nível de abastecimento foi de 19%. O secretário afirmou que, se o governo não tivesse adotado algumas medidas desde outubro do ano passado, como antecipação do acionamento de usinas termelétricas, a situação poderia ser ainda pior, com 8% de nível de abastecimento.

“Outubro e novembro serão os meses que vão requerer maior atenção. Porque em outubro e novembro de 2020, nós chegamos a 17,6% e 15,1% de armazenamento, respectivamente. E temos a projeção de chegar a 11,3%. Então, realmente, é um valor muito baixo para essa época do ano”, disse Vieira da Silva.

O secretário disse que o MME e demais órgãos do governo envolvidos no tema, como Aneel e o Operador Nacional do Sistema (ONS), têm se esforçado para mitigar a situação energética no país. Ele acrescentou, porém, que a responsabilidade também é da população. “Seja reduzindo o consumo de forma consciente, evitando desperdícios, seja trabalhando para entregar uma oferta, no caso dos consumidores industriais, para o sistema nacional, para o atendimento das nossas necessidades”, finalizou.

A audiência pública foi marcada após requerimento do Deputado federal Jesus Sérgio (PDT-AC), que faz parte da Comissão de Minas e Energia. Além do nível dos reservatórios, o evento também abordará a bandeira vermelha. Participa também da audiência Elisa Bastos, Diretora da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Poder360

© Divulgação/Eletrobras