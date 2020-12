Hildon Chaves anuncia que deve comprar até 80 mil vacinas da Covid-19 para Porto Velho

Chefe do executivo diz que prefeitura vai negociar com Butantan.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, anunciou nesta terça-feira (08), em uma conta no Twitter, que iniciou tratativas para aquisição de aproximadamente 80 mil doses da vacina Coronavac, produzida pela empresa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. “Nas próximas semanas iniciaremos as tratativas para aquisição de 60 a 80 mil doses da Coronavac. Iremos comprar essa primeira quantidade para vacinação do grupo de risco. Acreditamos que esse atendimento inicie em fevereiro”, disse Hildon em uma rede social.

Estas doses iniciais será somente para pessoas em grupo de risco. Numa segunda fase, mais pessoas serão imunizada.

Já o Governo do Estado de Rondônia, se manifestou através da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) na segunda-feira (07) que ainda não possui um plano estadual de vacinação específico contra Covid-19. A Sesau explicou que precisa saber qual vacina será incorporada pelo Governo Federal para então programar um calendário de imunização.

Até o momento nenhuma vacina foi aprovada no país.

Lembrando que segunda – feira, o Governador de São Paulo, João Dória, informou que a primeira fase da vacinação será iniciada no dia 25 de janeiro. Entretanto, o cronograma ainda depende da aprovação da terceira fase de testes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Apesar do posicionamento da Anvisa, governadores de outros estados e prefeitos de pelo menos três capitais iniciaram as negociações para garantir a vacina para imunizar trabalhadores na Saúde, idosos e outras pessoas do grupo de risco.

Fonte: orondoniense.com