Hildon Chaves assina repasse no valor de R$ 109 mil, para atender 360 crianças do Centro Social Madre Mazzarelo

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Assistência Social e Família (Semasf), recebeu um repasse no valor de R$ 109 mil, para atender 360 crianças em situação de vulnerabilidade.

Foi firmada parceria com o Instituto Laura Vicuña, através do Centro Social Madre Mazzarelo – Cesmazza, pelo Projeto Despertando Novos Saberes, aprovado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O ato de assinatura da parceria teve a presença do prefeito Hildon Chaves, do secretário da Semasf, Claudi Rocha, da Irmã Francisca Dias Pereira, da Comunidade Laura Vicuña e da vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Marina Falcão.

O projeto atenderá as crianças nas faixas de idade dos 6 aos 17 anos, moradoras na Zona Leste e Setor Chacareiro. Os R$ 109.994,04 serão investidos em atividades de fortalecimento da convivência familiar e comunitária no contra turno escolar, bem como apoio pedagógico e literatura infanto-juvenil.

O valor arrecadado foi possível através de várias doações que entram no Fundo, doações de pessoa física e jurídica, com dedução do imposto de renda, e tendo também mais uma vez a participação do Banco da Amazônia.

“É muito importante que a Prefeitura venha receber esses repasses oriundos de instituições e doações do cidadão comum, responsável e de empresas para que assim possamos repassar às instituições interessadas. Esse valor é importante para o Centro Social Madre Mazzarelo que poderá atender com diversas atividades educativas e sociais mais de 360 crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

O secretário Claudi Rocha também falou sobre a importância desse repasse. “Manifestamos nossa alegria em assinar esse convênio com o Centro Social Madre Mazzarelo. Nós sabemos da importância dessa instituição, ali no final da avenida José Vieira Caúla”.

A Irmã Francisca Pereira Dias, da Comunidade Laura Vicuña, agradeceu emocionada. “A importância desse repasse para o Centro Social Madre Mazzarelo é muito grande e vai ser aplicado conforme o projeto e conforme a necessidade, a urgência das crianças e dos adolescentes e das famílias com a intenção de preservar a vida com esses valores que são recebidos de doações ajudando a sociedade um pouco mais. É louvável a presença da secretaria de serviço social. Nós temos somente que agradecer e reconhecer a bondade de todos os responsáveis por essa doação. Todos estarão em nossas orações”.

Via assessoria/Prefeitura