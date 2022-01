Hildon Chaves doa R$ 10 mil para Casa Família Rosetta

Desde o início do primeiro mandato, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, faz a doação do seu salário integralmente para ações sociais. Na manhã desta terça – feira, 25, ele repassou R$ 10 mil da remuneração para a Casa Família Rosetta.

A entidade, que acolhe pessoas com deficiência neurológica e com dependência química, bem como suas famílias, atravessa uma crise financeira neste início de ano, período marcado pela baixa na economia.

O repasse foi feito para Helen Carvalho, assistente social e coordenadora da Captação de Recursos da instituição, que destacou a importância do apoio do chefe do Executivo. “Quem quiser colaborar com a nossa causa é só acessar o site da entidade, no qual estão disponíveis informações, inclusive o PIX”.

Ela ressaltou que o trabalho requer altos investimentos porque além de atender um público significativo, seus voluntários e profissionais atuam, na maioria das vezes, de forma contínua por prestar um atendimento domiciliar.

No próximo dia 13 de fevereiro, a Casa Família Rosetta completa 30 anos de atuação. A mesma oferece diversos serviços à Comunidade no campo da fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, hidroterapia, terapia ocupacional, serviço social, pedagogia, entre outros atendimentos.

