Hildon Chaves e Maurício Carvalho assumem gestão de 2021 a 2024

O prefeito reeleito Hildon Chaves e seu vice, Maurício Carvalho tomaram posse nesta sexta-feira (1º), para o mandato de 2021 a 2024, assim como os 21 vereadores. Houve ainda a eleição das duas Mesas Diretoras da Câmara Municipal de Vereadores para os biênios de 2021/2022 e 2023/2024.

A posse contou com a presença de diversas autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, imprensa e alguns poucos convidados para evitar aglomeração. O presidente da Câmara de Vereadores, Edwilson Negreiros empossou os 21 vereadores eleitos para a legislatura 2021/2024 juntamente com o 1º secretário da Câmara, vereador Marcelo Reis.

O prefeito Hildon Chaves estava acompanhado da primeira dama, Ieda Chaves e dos filhos, e o vice-prefeito Maurício Carvalho, estava com sua esposa Pâmela Lanzarin, a filha e os pais, Aparício Carvalho e Maria Silvia Carvalho.

O primeiro a discursar foi Maurício Carvalho. “A expectativa é de avançar cada vez mais ao lado do prefeito Hildon Chaves, continuar com o que está indo bem e assim termos uma cidade melhor para vivermos”.

Hildon Chaves fez um discurso emocionado, falou dos filhos, da esposa, e dos desafios que viveu nos últimos quatro anos como prefeito. Falou também sobre o bom relacionamento com a Câmara de Vereadores e com o novo vice-prefeito e ainda citou os desafios sobre a infraestrutura, transporte escolar, transporte coletivo, saneamento básico e que Porto Velho terá uma cara nova quando essa gestão terminar.

“Nosso compromisso é a continuidade das obras de infraestrutura na cidade de Porto Velho. Já asfaltamos e vamos continuar com esse trabalho de recapeamento e ao final do período chuvoso vamos reiniciar o nosso programa de asfaltamento e de infraestrutura da capital. E temos a expectativa, em no máximo 60 dias, nós daremos o start necessário para a implantação das obras de água tratada e esgoto da nossa cidade”.

Os vereadores prestaram homenagem, por meio de Moção de Aplausos ao prefeito Hildon Chaves, vice-prefeito Maurício Carvalho e à deputada federal Mariana Carvalho, em agradecimento ao empenho e trabalhos prestados em busca da vacina para o coronavírus, como primeiro representante público do Estado de Rondônia a ir em busca da vacina para atender a população de Porto Velho.

Mariana Carvalho, deputada federal que mais direcionou recursos para Porto Velho, falou sobre as expectativas positivas para esse momento que se inicia em 2021 com a posse de Hildon Chaves e Maurício Carvalho. “Se já somamos muito durante esse quatro anos do mandato, tenho certeza que vamos contribuir muito mais para esses próximos quatro anos, com as esperanças renovadas saindo de um ano tão duro, tão difícil e de perdas, mas com esperança nos nossos corações que teremos dias melhores e muita dedicação. Estarei ao lado da Prefeitura para o que for possível e ajudar nossa cidade de Porto Velho e para termos uma cidade com mais qualidade de vida, com mais gestão na saúde e principalmente uma capital com cara de capital que já temos e vai melhorar ainda mais com o prefeito Hildon e meu irmão como vice”.

O presidente da Câmara de Vereadores, Edwilson Negreiros também parabenizou o prefeito e o vice pelo novo mandato e disse que a Câmara de Vereadores apoia a Prefeitura nessa gestão. “Sei que o prefeito Hildon Chaves vai continuar com o trabalho de infraestrutura e o mais importante agora que é a saúde de Porto Velho. A gente sabe que Porto Velho é uma capital que melhorou muito e vai melhorar cada vez mais e com essa administração que tem todos os 21 vereadores ao seu lado, coisa que nunca aconteceu na história da nossa capital, temos toda a bancada da câmara de vereadores a favor do Prefeito”.

Hildon Chaves

Nascido em 25 de maio de 1968, em Recife-PE, onde residiu até o ano de 1987, mudou-se para Curitiba com a família, onde concluiu o ensino médio e se formou em Direito em 1992. No mesmo ano que se formou, com apenas 24 anos tomou posse no cargo de promotor de justiça do Estado de Rondônia, iniciando a carreira na cidade de Vilhena depois de passar por outras três cidades.

Em 1998 foi promovido para a capital onde atuou no Primeiro e no Segundo Tribunal do Júri bem como na Vara de Execuções Penais e por último na Promotoria de Defesa da Saúde. Em agosto de 2013 pediu exoneração para se dedicar ao Grupo Athenas Educacional, criado 20 anos antes a partir de um colégio em Pimenta Bueno.

Em 2016 estreou na política como candidato a prefeito de Porto Velho e foi eleito e desde então vem mostrando com seu trabalho uma das mais eficientes gestões que o município já teve em sua história. Agora em 2021 continua em seu segundo mandato como Prefeito de Porto Velho ao lado do Vice Maurício Carvalho.

Maurício Carvalho

Nascido e criado em Porto Velho, tem 32 anos, pai de Bárbara Carvalho. Por inspiração familiar escolheu a carreira de medicina e também pela possibilidade de ajudar as pessoas. Possui mestrado em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Além de ser empresário em Rondônia é diretor de expansão do Grupo Educacional Aparício Carvalho.

Atualmente integra o diretório regional do partido como tesoureiro estadual e presidente da Juventude Estadual do PSDB. Exerceu mandato como vereador de Porto Velho, assumindo também a Presidência da Câmara no biênio 2017/2018. Maurício Carvalho também concorreu às eleições de 2018 para o cargo de vice-governador do Estado de Rondônia chegando ao segundo turno e atualmente seguirá ao lado de Hildon Chaves para a gestão de Porto Velho no período de 2021 a 2024.

