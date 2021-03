Hildon Chaves enaltece postura da reitora da UNIR; tratativas de ações conjuntas em benefício da população de Porto Velho iniciam

Hildon Chaves enalteceu a postura da reitoraO prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, e o secretário-geral de governo, Fabrício Jurado, receberam na manhã desta terça-feira (9), na sede da administração municipal, a reitora da Universidade Federal de Rondônia (Unir), professora Marcele Pereira, com objetivo de estreitarem os laços e firmarem parcerias em diversas áreas, para ações conjuntas em prol da população.

Hildon Chaves enalteceu a postura da reitora, que assim como a gestão municipal, busca fortalecer as ações que vão beneficiar especialmente as pessoas mais humildes. “Me coloco totalmente à sua disposição para continuarmos esse diálogo e também para apresentar as demandas que mais precisamos, nesse momento”, afirmou o prefeito.

De acordo com a reitora, nomeada em novembro de 2020, com o início da nova gestão da UNIR, uma das suas prioridades é ampliar a atuação conjunta da universidade com outras instituições, a exemplo da prefeitura de Porto Velho.

“Nossos objetivos são convergentes em inúmeros pontos, sempre buscando ações positivas com impacto junto à população. Por isso faz todo sentido estarmos alinhados e começar a fazer isso o mais cedo possível”, disse a professora Marcele, que falou sobre projetos da Unir nas áreas de educação, saúde e social, entre outros.

Ao final, ela disse que a reunião foi muito produtiva, pois abriu várias possibilidades de parcerias com a prefeitura, dada a larga experiência da Unir em diferentes áreas que são importantes para o município, citando projetos de pesquisa e de extensão, bem como as ações dos cursos de graduação, que podem ser potencializadas através dessa parceria.

“Ela colocou a Unir à disposição do município, para ajudar com projetos, em tudo que for importante para o desenvolvimento do município, inclusive nas regiões do baixo Madeira e na Ponta do Abunã. Agora, vamos aguardar a apresentação dos projetos em outro momento, para definirmos as ações conjuntas”, comentou Fabrício Jurado, que também agradeceu a reitora.

Via Assessoria/Prefeitura