Hildon Chaves se reúne com chefe da Casa Civil e firma parceria para asfaltamanto de vias de Porto Velho

Prefeitura fez o encaminhamento do pedido de adesão ao programaA Prefeitura de Porto Velho encaminhou, na segunda-feira (12), o pedido de adesão do município ao programa “Tchau, Poeira”, do Governo do Estado.

O assunto foi tratado durante a visita que o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, fez ao prefeito Hildon Chaves. “Esta parceria é de interesse da população de Porto Velho. O asfaltamento de vias está ligado ao desenvolvimento de uma comunidade, além de ser uma demanda da população que sempre buscamos priorizar”, afirmou o prefeito.

A parceria pede apoio no asfaltamento de ruas no bairro Jardim Santana, Aponiã e da rua Ibrahim Sued, no bairro Planalto, todas localidades de intenso povoamento na zona leste da cidade.

Outro destaque é o asfaltamento de 12 quilômetros de vias do distrito de União Bandeirantes, localidade com mais de 25 mil habitantes. Além dele, os distritos de Extrema, Jaci-Paraná e Nova Califórnia serão contemplados

Estão previstos também o recapeamento de ruas e avenidas nos bairros Tancredo Neves, Roque e Centro de Porto Velho.

Segundo Júnior Gonçalves, a adesão da Prefeitura ao programa “Tchau, Poeira”, servirá para nortear o programa de recapeamento e asfaltamento em localidades estratégicas do município. “Para nós é uma honra atuar em parceria com a Prefeitura da capital”, resumiu o secretário.

Via assessoria/Prefeitura