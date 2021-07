Hildon Chaves se reúne novo diretor-presidente da Santo Antônio Energia e reforça parceria da empresa com o município O prefeito Hildon Chaves lembrou que a SAE é uma das principais empresas do estado e que promove o desenvolvimento e progresso em diversos aspecto

Prefeito lembrou que a SAE é uma das principais empresas do estadoO recém-empossado diretor-presidente da Santo Antônio Energia (SAE), Daniel Faria Costa, visitou nesta quarta-feira (28) o prefeito Hildon Chaves e o vice-prefeito Maurício Carvalho, no Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho. Durante o encontro foram reforçados os compromissos e parcerias entre a empresa e o município.

O prefeito Hildon Chaves lembrou que a SAE é uma das principais empresas do estado e que promove o desenvolvimento e progresso em diversos aspectos. “Além de gerar energia para Rondônia e Acre, tem a capacidade de atender diversas regiões do país e milhões de famílias”, disse.

A SAE é detentora da concessão energética por mais de 20 anos e, por conta disso, é forte na geração de emprego e renda, além de contribuir com os royalties.

Atualmente, estão em andamentos acordos relacionados à aplicação de recursos de compensação ambiental no distrito de Jaci-Paraná, a revitalização da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) e melhorias na Vila Teotônio.

Durante o encontro foram reforçados os compromissos e parceriasO diretor-presidente lembrou que desde que passou a operar em Porto Velho, a companhia faz investimentos bilionários e tem compromisso com a resolução da crise hídrica existente no país.

“A nossa gestão atua junto aos órgãos e parceiros a fim de zerar pendências existentes e repensar as ações, sobretudo, por conta do impacto de caixa que temos todos os meses com o rateio do custo do sistema”, disse Costa. Ele destacou que a ideia é consolidar-se no mercado cada vez mais adverso e atuar de forma que haja uma maior visibilidade do empreendimento junto à população.

Também participaram do encontro Solange Mendes Geraldo Ragazi David, membro efetivo independente e presidente do Conselho de Administração da SAE; o diretor de Operações em Rondônia, Dimas Maintinguer; além do secretário-geral de Governo (SGG), Fabricio Jurado, e o secretário adjunto, Devanildo Santana.

