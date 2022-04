Hoje é Dia: veja datas e feriados de abril de 2022

O Hoje é Dia do mês de abril vem com dois feriados, uma grande celebração cristã e uma série de datas comemorativas. Em 2022, a Sexta-Feira da Paixão cai no dia 15 e a Páscoa no dia 17 do mês. O outro feriado do mês é o Dia da Inconfidência Mineira (mais conhecido como Dia de Tiradentes), no dia 21. Porém, o mês não se restringe apenas aos feriados.

Datas comemorativas não faltarão em abril de 2022. O dia 7 de abril tem duas celebrações. A data é o Dia do Jornalista e o Dia Mundial da Saúde. O dia 13 de abril tem como “homenageado” o nosso Hino Nacional (trata-se do Dia do Hino Nacional Brasileiro). No dia seguinte, outro símbolo nacional é homenageado: 14 de abril é o Dia Mundial do Café.

O dia 19 é o Dia do Índio e também o Dia do Exército Brasileiro. No dia 21, a capital do país (Brasília) completa 62 anos e o dia seguinte (22) é marcado pelo dia do descobrimento do Brasil pelos portugueses. O mês de abril tem, ainda, o Dia Internacional do Jazz no dia 30.

O mês também terá os 100 anos de nascimento da cantora e compositora carioca Dona Ivone Lara (no dia 13 de abril), 110 anos de nascimento do ator Amácio Mazzaropi (9 de abril) e os 50 anos do início da Guerrilha do Araguaia (12 de abril).

As datas são alguns dos fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected]

Nascimento do cantor e compositor fluminense Moreira da Silva, o Kid Morengueira (120 anos)

Presidente Ernesto Geisel decreta o fechamento do Congresso Nacional e implanta medidas que ficaram conhecidas como o Pacote de Abril (45 anos)

Dia da Mentira

Morte do inventor, físico e pintor de retratos e cenas históricas estadunidense Samuel Finley Breese Morse (150 anos) – tornou-se mundialmente conhecido por suas invenções: o código Morse e o telégrafo com fios

A Argentina invade as Ilhas Malvinas, dando início à Guerra das Malvinas (40 anos)

Dia Mundial de Conscientização do Autismo – comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução Nº 62/139 de 18 de dezembro de 2007

Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil – data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen

Nascimento da atriz e cantora estadunidense Doris Day (100 anos)

Nascimento da poetisa, escritora e jornalista fluminense Narcisa Amália de Campos (170 anos) – primeira mulher a se profissionalizar jornalista no Brasil

Morte do compositor alemão Johannes Brahms (125 anos)

Nascimento do trombonista sergipano José Alberto Rodrigues Matos, o Zé da Velha (80 anos)

Morte do poeta estadunidense Allen Ginsberg (25 anos)

Morte do instrumentista e compositor pernambucano Luperce Miranda (45 anos)

Estados Unidos declaram guerra à Alemanha na Primeira Guerra Mundial (105 anos)

Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz – comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/67/296 de 18 de setembro de 2013

Nascimento da atriz e cantora paulista Dircinha Batista (100 anos)

Morte do empresário estadunidense Henry Ford (75 anos)

Dia do Jornalista

Dia Mundial da Saúde – comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde

Dia Nacional do Sistema Braille

Dia Mundial da Luta Contra o Câncer

Dia Internacional dos Ciganos

Nascimento do ator, cantor, humorista e cineasta paulista Amácio Mazzaropi (110 anos)

Nascimento do pregador urbano paulista José Datrino, o Profeta Gentileza (105 anos) – conhecido pelas inscrições no Viaduto do Gasômetro

Brasil rompe relações diplomáticas com Alemanha na Primeira Guerra Mundial (100 anos)

Dia Mundial da Doença de Parkinson

Início da Guerrilha do Araguaia (50 anos) – foi um combate entre guerrilheiros comunistas e as Forças Armadas brasileiras no norte do atual estado do Tocantins

Nascimento da cantora e compositora carioca Dona Ivone Lara (100 anos)

Nascimento da cantora, compositora e violonista baiana Rosa Passos (70 anos)

Morte do radialista, apresentador e empresário fluminense Osvaldo Sargentelli (20 anos) – foi apresentador na TVE-RJ

Dia do Hino Nacional Brasileiro

Nascimento do escritor maranhense Aluísio Azevedo (165 anos)

Morte do cineasta brasileiro Paulo César Saraceni (10 anos) – um dos mentores do Cinema Novo

Morte do antropólogo brasileiro Gilberto Velho (10 anos)

Dia Mundial do Café

Fundado o Santos Futebol Clube (110 anos)

Nascimento do polímata italiano Leonardo da Vinci (570 anos)

Sexta-Feira da Paixão (data móvel)

Dia Mundial do Desenhista – a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci

Dia Nacional do Desarmamento Infantil

Dia Nacional da Conservação do Solo

Fim da segregação racial no beisebol americano, com o atleta afro-americano Jackie Robinson estreando na MLB pelo Brooklyn Dodgers (75 anos)

Navio Titanic afunda no Oceano Atlântico (110 anos)

Nascimento de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI (95 anos)

Morte da nadadora paulista Maria Lenk (15 anos) – primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial

Dia Mundial da Voz

Fabricada a última unidade do Chevrolet Opala, sendo esta a de número 1 milhão (30 anos)

Nascimento do economista mato-grossense Roberto Campos (105 anos)

Dia Internacional da Hemofilia

Páscoa (data móvel)

Dia Nacional da Botânica – a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius

Nascimento do escritor paulista Monteiro Lobato (140 anos)

Nascimento da bailarina e coreógrafa fluminense Márcia Haydée (85 anos)

Dia Nacional do Livro Infantil – a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato

Lançamento de “O Livro dos Espíritos” por Allan Kardec, marcando o nascimento do Espiritismo na França (165 anos)

Morte do naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Darwin (140 anos)

Nascimento do pintor e escultor colombiano Fernando Botero (90 anos)

Nascimento do político gaúcho Getúlio Vargas (140 anos)

Nascimento do futebolista recifense Rivaldo Vítor Borba Ferreira, o Rivaldo (50 anos)

Morte de Benedito Carneiro Bastos Barreto, o Belmonte (75 anos) – foi um caricaturista, pintor, cartunista, cronista, escritor e ilustrador brasileiro

Dia do Índio

Dia do Exército Brasileiro

Condenação de Tiradentes e 10 reús da Inconfidência Mineira (230 anos)

Nascimento do fotógrafo baiano Mário Cravo Neto (75 anos)

Dia do Disco – a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, falecido em 20 de abril de 1969

Dia do Diplomata – marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira

Morte do poeta maranhense Sousândrade (120 anos)

Dia da Inconfidência Mineira – também conhecido como Dia de Tiradentes

Nascimento do ator estadunidense Jack Nicholson (85 anos)

Dia do Descobrimento do Brasil pelos Portugueses

Dia Internacional da Mãe Terra – comemoração que foi iniciada em 1970 como o Dia da Terra ou “Earth Day” nos Estados Unidos, quando o Senador Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional de estadunidenses contra a poluição do nosso planeta, tendo recebido a adesão de vários países após 1990 e sendo ratificada pela 80ª Assembleia Geral da ONU

Nascimento do maestro e compositor pernambucano Severino Araújo (105 anos)

Nascimento do maestro e compositor fluminense Pixinguinha (125 anos)

Morte da militante alemã Olga Benário Prestes (80 anos)

Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral – nesta data, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega

Dia Mundial dos Escoteiros

Dia Nacional do Choro

Morte do compositor e flautista florianopolitano Patápio Silva (115 anos)

Nascimento da cantora, cineasta e atriz estadunidense Barbra Streisand (80 anos)

Morte do historiador, escritor e sociólogo paulista Sérgio Buarque de Holanda (40 anos)

Nascimento da cantora e compositora estadunidense Ella Fitzgerald (105 anos)

Morte da cantora fluminense Carmen Costa (15 anos)

Nascimento do cantor paulista Agostinho dos Santos (90 anos)

Dia Mundial da Malária – comemoração internacional que foi oficializada em maio 2007 pela 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde da OMS

Bombardeio da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola (85 anos)

Dia Mundial do Design Gráfico

Dia da Empregada Doméstica

Nascimento da cantora fluminense Odete Amaral (105 anos)

Nascimento do político iraquiano Saddam Hussein (85 anos)

Dia Nacional da Educação – data criada para reafirmar a importância da Educação

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho

Dia Nacional da Caatinga

Dia Internacional da Dança – a UNESCO escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre, que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra; sua proposta era atribuir expressividade a dança por meio da pantomima, a simplificação na execução dos passos e a sutileza nos movimentos. Noverre se destaca na história por ter escrito um conjunto de cartas sobre o balé de sua época, “Letters sur la Danse”

Entra em vigor o Acordo Internacional sobre Proibição de Armas Químicas (25 anos)

Nascimento da atriz estadunidense Kirsten Dunst (40 anos)

Nascimento do cineasta mineiro Humberto Mauro (125 anos)

Dia Internacional do Jazz – comemoração criada e promovida pela UNESCO a partir da iniciativa do pianista norte-americano Herbie Hancock