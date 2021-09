Homem agride esposa a coronhadas e acaba preso na zona leste

Um homem de 30 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (15), após agredir a esposa em uma residência no bairro Socialista, zona leste da capital.

De acordo com o relato policial, o suspeito chegou no imóvel armado com uma pistola calibre .40 municiada. O homem aparentava estar sob efeito de entorpecentes, e dizia a todo momento que a esposa estava dando drogas ao filho de 6 anos do casal.

Bastante agressivo o suspeito desferiu coronhadas na cabeça da esposa que acionou a Polícia Militar.

A vítima mostrou que não havia sinais de drogas, em seguida foi levada a UPA leste para atendimento médico, enquanto o marido foi desarmado e preso.

O suspeito foi apresentado na Central de Polícia.

Via pvhnoticias.com.br