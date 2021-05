Homem ameaça colocar fogo em papéis durante voo da Gol

Na última quinta-feira (27), um homem ateou fogo em papéis e precisou ser contido pela tripulação durante o voo 1471 da GOL, que decolou do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e tinha como destino Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com o UOL, o passageiro se trancou no banheiro do avião e colocou fogo em papéis. Rapidamente, a tripulação do voo reagiu e conseguiu deter o homem e apagar o fogo. Segundo a GOL, um outro passageiro ajudou voluntariamente na imobilização.

Após o susto, a aeronave pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Guarulhos, seu destino final. O comandante do voo acionou a Polícia Federal e uma equipe médica para atender a ocorrência.

Segundo o Gru Airport, o incidente não impactou as atividades e as operações do aeroporto. O homem foi levado para a delegacia e as autoridades investigam o episódio.

Istoé

fotoilustrativa