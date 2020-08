Homem armado faz reféns dentro de banco na França

Um homem armado fez reféns numa dependência bancária na cidade francesa de Le Havre, na tarde desta quinta-feira.

Segundo os meios de comunicação franceses, há pelo menos cinco pessoas no interior da agência bancária. De acordo com a Actu.fr um dos reféns teria sido libertado, tendo sido inicialmente seis.

A France Bleu Normandie informa que não há registro de feridos. O porta-voz da polícia revelou que o sequestrador é um homem de 34 anos com histórico de problemas mentais.

O incidente teria começado pouco antes das 17h, hora local (14h em Brasília).

O suspeito apresentou várias exigências, mas não foram divulgados detalhes sobre as negociações com as autoridades. A polícia pediu à população para se manter afastada e criou um perímetro de segurança ao redor do banco.

Le Havre é uma cidade com cerca de 170 mil pessoas, a 200 quilômetros norte de Paris.

