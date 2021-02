Homem corta a própria barriga com faca após discutir com esposa

Na madrugada desta quarta-feira (03) a Polícia Militar de Jaru foi acionada para atender uma briga de casal no setor 05. Segundo ocorrência policial, quando a PM chegou no local, fez contato com a solicitante onde relatou que seu marido e ela tiveram uma discussão e logo após ele pegou uma faca e “riscou” a própria barriga e saiu para rua antes da chegada da guarnição.

Diante os fatos a mulher pediu ajuda para que a guarnição levasse ela e seu filho de colo até a casa de uma amiga, pois estava com medo de seu marido volta e fazer algo com ela, pois ele estava transtornado.

Antes que a PM saísse da residencia do casal, o marido dela retornou na casa para buscar sua bicicleta e uma bolsa com seus documentos pessoais. Foi então nesse momento observado que realmente estava com duas pequenas perfurações no abdômen e que estava sangrando um pouco. Quando indagado o que houve, ele confirmou a narrativa de sua mulher dizendo que discutiram e como ficou muito nervoso se auto lesionou e saiu de casa.

A ocorrência foi registrada e ambos foram liberados.

Fonte: jaruonline