Homem detém ladrão que furtava bateria de seu trator em Vilhena

Dois furtos registrados nas últimas horas em Vilhena tiveram desfechos inusitados. Na tarde de quarta-feira, 24 de Junho, uma senhora de 56 anos, moradora da rua Jorge Teixeira, no bairro Embratel, percebeu ao retornar para casa que sua residência havia sido invadida.

Os invasores furtaram uma televisão de 32 polegadas e algumas peças de roupas do filho da vítima. A mulher também sentiu falta de um lençol azul, que ela acredita que o ladrão tenha usado para enrolar o televisor.

Enquanto ouviam a mulher, os policiais perceberam que a televisão furtada naquela casa era a mesma que eles havia recuperado mais cedo, a cerca de 600 metros do endereço dela. Assim, eles orientaram a vítima a procurar a Uinsp munida da nota fiscal do televisor para a retirada do eletrônico.

O outro caso ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira, 25, no Setor 19. Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 45 anos, percebeu uma movimentação de dois indivíduos próximo a seu trator e foi averiguar, notando que os dois tentavam furtar a bateria do veículo agrícola, já tendo tirado o objeto do local, que é de difícil acesso.

O homem então correu atrás dos suspeitos e, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu pegar um deles, de 33 anos.

A vítima o imobilizou até a chegada da polícia. Os policiais fizeram diligencias pelas redondezas a procura do outro suspeito, mas ele não foi localizado. O homem detido foi encaminhado para a UNISP.

Fonte: Rota Policial News / Folha do Sul