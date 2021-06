Homem é acusado de xingamentos racistas e pedrada em bebê de um ano e seis meses (vídeo)

O caso teria ocorrido na última sexta-feira no playground do condomínio onde moram, no bairro Botafogo, em Campinas, interior de São Paulo

Revista Forum – Um homem de nome não revelado é acusado por internauta identificada como Julia Brenda, de 21 anos, de ter agredido sua filha Hope, uma bebê de um ano e seis meses, com xingamentos racistas e uma pedrada. O caso teria ocorrido na última sexta-feira no playground do condomínio onde moram, no bairro Botafogo, em Campinas, interior de São Paulo.

Após a ocorrência, Julia fez diversos vídeos da janela do seu apartamento, onde o sujeito aparece na rua e se pode ouvir ele dizer: “eu não pus essa merda dessa criança no mundo, essa bosta que saiu de você”.

Em conversa com a Fórum, Julia afirmou que fez o Boletim de Ocorrência. “A polícia chegou e nem olhou na minha cara, não perguntaram se a minha filha estava ferida, nada”, disse. “Ele fez várias agressões a mim e à minha filha, me chamou de “encardida, sujinha, volta pro lugar da onde vc veio”. Ela contou também que o sujeito é processado pelo prédio por outras atitudes semelhantes tanto contra crianças quanto contra adultos.

