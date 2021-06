Homem é atingido por vários disparos de arma de fogo, em Ji-Paraná

A tentativa de homicídio aconteceu na tarde deste domingo, dia 27, na Avenida Transcontinental, próximo a Avenida Aracaju, saída para Presidente Médici. De acordo com a Polícia, um casal, que é usuário de drogas, estava sentado na calçada de uma empresa quando foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta de pequeno porte.

O passageiro sacou uma arma de fogo, possivelmente um revólver calibre 38, e efetuou vários disparos vindo atingir dois tiros em Douglas, de 28 anos. Em seguida, a dupla fugiu do local.

Douglas foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao HM com uma perfuração no tórax e outra no braço.

