Homem é desarmado e morto após atirar contra vitima

O crime aconteceu por volta das 02h00, da madrugada de sábado, dia 25, no 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a Polícia, um homem estava ingerindo bebida alcoólica em um bar, localizado na Rua T12, no bairro Jardim das Seringueiras, quando surgiram dois indivíduos em uma motocicleta de pequeno porte. Logo em seguida, o passageiro desembarcou da moto e sacou um revólver. Sem falar nada, se aproximou do cliente e começou a atirar.

Mesmo baleado na perna, a vítima conseguiu correr e se trancou no banheiro. Ao perceber que o atirador estava sem munição, saiu rapidamente e entrou em luta corporal. Durante a briga, a vítima conseguiu desarmar o criminoso e jogar a arma para o quintal vizinho.

A vítima também relatou que após a briga, saiu correndo do local e procurou ajuda na casa de sua tia, que mora próximo ao local. Depois, foi socorrido ao HM pelos próprios parentes.

O piloto da moto também fugiu logo em seguida.

Minutos depois da tentativa de homicídio, alguém ligou para a Polícia Militar informando que havia um corpo caído no bar onde aconteceu a briga. Ao chegar no local, os PM’s localizaram o corpo de um jovem, que ainda estava usando capacete, já em óbito.

A Perícia Técnica também compareceu no local e constatou mais de 09 perfurações à faca pelo corpo da vítima, que até o momento ainda não foi identificada.

Via Comando 190