Homem é encontrado morto em cima de caminhão carregado com toras

ARIQUEMES: Por volta das 07h30min desta quinta-feira, dia 06/02, a guarnição da Polícia Militar, juntamente com as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros foram acionadas a comparecer na Av. Machadinho, em um pátio de uma serraria, pois segundo informações um homem estaria morto em cima de um caminhão carregado com toras.

De imediato as equipes se deslocaram até o local da ocorrência, onde foi possível constatar a veracidade dos fatos, encontrando a vítima Etnias Rafael Gonçalves, 41 anos, aparentemente já sem vida, deitada em decúbito dorsal.

A equipe do SAMU realizou as avaliações necessárias e constatou que realmente o homem estava em óbito. A princípio, segundo informações preliminares colhidas no local do fato dão conta de que a vítima poderia ter falecido de morte natural, mas com o desenrolar do levantamento dos fatos, novas informações estão sendo averiguadas.

