Homem é espancado em bar por criminoso e ninguém fez nada

A selvageria filmada por câmera de monitoramento ocorreu em um bar no bairro Areal, região Central de Porto Velho (RO).

Um homem que aparentemente estaria sob efeito de álcool foi brutalmente espancado com chutes na cabeça por um criminoso. Nas imagens verifica-se que o estabelecimento se encontra fechado, mas algumas pessoas continuam na frente consumindo bebida alcoólica.

A vítima teria se desentendido com o acusado que na sequência o derruba ao chão. A partir daí, a vítima é covardemente agredida com chutes no rosto e cabeça.

O criminoso não satisfeito chegou a pular com os dois pés na cabeça da vítima que ficou muito lesionada.

O agressor não contente ainda joga cerveja na vítima enquanto as testemunhas nada fazem para ajudar o homem. O Rondoniaovivo manteve contato com policiais do 3° DP, mas eles ainda não tinham recebido nenhuma ocorrência relacionada ao fato.

Possivelmente a PM não foi chamada ao local no dia do ocorrido. Os investigadores deverão ir até o bar onde ocorreu o crime apurar o caso. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Via Rondoniaovivo