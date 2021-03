Homem é executado a tiros por colega de trabalho em fazenda de Porto Velho

O homicídio a tiros aconteceu em uma propriedade rural localizada no Ramal da Érica, distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho no domingo 14.

Valdevino Rodrigues de Souza, 44, foi morto pelo colega de trabalho, Agenor C., 37., que fugiu após o crime. De acordo com informações da polícia, os dois trabalhavam na fazenda e durante o domingo teriam se desentendido e Agenor executou a vítima com tiros de chumbeira.

O pai do acusado ao ficar sabendo se deslocou para o endereço e encontrou o filho andando no ramal. “Eu matei aquele cara e tô caindo fora”, confessou ele para o pai antes de fugir.

A Polícia Militar, rabecão do Instituto Médico Legal (IML) e Perícia Criminal foram ao local para os procedimentos cabíveis. Policiais civis tentam localizar e prender o autor do crime.

