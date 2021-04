Homem é morto a marretadas por vizinho no Bairro Cascalheira

Romeu, 24 anos, foi preso na noite desta segunda (19) após ter assassinado seu próprio vizinho, Lucival, de 51 anos. O fato aconteceu na Rua Providência, Bairro Cascalheira, setor sul de Porto Velho.

A polícia foi acionada por populares e no local apurou que Romeu havia agredido seu irmão com um soco no rosto e tentou lhe matar, mas o irmão correu. Romeu então invadiu a casa do vizinho e o matou desferindo vários golpes de marreta.

Quando os policiais chegaram ao local Romeu tentou fugir pulando o muro, mas acabou preso após rápida ação dos militares. Romeu usava tornozeleira eletrônica, mas o equipamento de rastreio estava desligado há muito tempo. O suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes e ficou à disposição da justiça.

Fonte: JH Notícias