Homem é morto com tiro no rosto na linha 27 do ramal Rio Tapajé

Joel, 30 anos, foi executado com um tiro no rosto nesta madrugada de domingo (01), em uma propriedade Particular localizada na linha 27 do ramal Rio Tapajé às margens direitas da BR-364 sentido Candeias do Jamari.

De acordo com informações preliminares, estava havendo uma bebedeira no local quando houve um desentendimento e o suspeito se armou com uma tipo espingarda e atirou contra o rosto da vítima que caiu ao solo e sangrou até a morte.

O suspeito se apresentou no final da manhã na delegacia de crimes contra a vida e informou o crime. A perícia, o rabecão e uma equipe da Polícia militar foi acionada para fazer o registro da ocorrência.

Após a finalização do trabalho da perícia o corpo do homem foi removido pelo rabecão e levado para o Instituto Médico Legal para exames mais específicos. O suspeito foi liberado onde deve responder em liberdade.

Via NewsRondonia