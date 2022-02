Homem é morto por tubarão-branco pouco antes de se casar com a ‘garota dos sonhos’

O britânico Simon Nellist, de 35 anos, morreu na quarta-feira (16) após ser atacado por um tubarão-branco de cerca de 4,5 metros de comprimento, em uma praia de Sydney, na Austrália. De acordo com a mídia internacional, o instrutor de mergulho estava treinando para um desafio beneficente no mar quando foi surpreendido pelo tubarão.

Simon estava a 150 metros da areia da praia de Buchan Point, perto de Little Bay, quando o predador atacou de forma vertical. O local estava cheio de banhistas, praticantes de esporte e pescadores. Os restos mortais do britânico foram encontrados no mar uma hora depois.



Conforme as autoridades, a fatalidade ocorreu dias antes de serem instaladas linhas de proteção antitubarão na localidade.

O britânico estava noivo de Jessie Ho, descrita como a “garota dos seus sonhos” e que mora na Austrália. O casal estava planejando se casar neste ano. “Ele e Jessie deveriam se casar no ano passado, mas isso foi adiado por causa do Covid”, disse um amigo de Simon ao jornal The Sun.

“É simplesmente horrível. Passamos a maior parte do dia de ontem esperando e rezando para que não fosse ele. Simon era incrível. Isso é tudo o que há para dizer realmente. Ele era simplesmente o melhor. Ele era o ser humano mais legal e gentil. É uma grande perda. Nos últimos dois anos, não conseguimos vê-lo por causa da situação do Covid”, acrescentou.

O ataque fatal é o primeiro registrado na região em mais de cinco décadas. A última morte havia sido de Marcia Hathaway, em janeiro de 1963.

