Homem é preso e tem arma apreendida após ir a cartório de registro portando uma pistola .380

Um homem de 29 anos foi preso e teve uma pistola calibre .380 com dois carregadores apreendidos, após ter ido até o Cartório de Registro com a arma na cintura. O fato ocorreu na tarde desta terça-feira (10), por volta das 15h30, na Estância Turística de Ouro Preto do Oeste.

De acordo com o que consta no boletim policial, os militares obtiveram a informação, através de uma denúncia anônima, de que havia um homem armado no Cartório de Registro, localizado na rua Café Filho, no bairro União.

Ao chegarem ao local, o suspeito já havia saído. Porém, antes dos policias se retirarem, o mesmo retornou, sendo ele revistado, mas não foi encontrada nenhuma arma em sua cintura. Ao ser questionado, declarou que minutos antes estava portando uma arma e que já havia guardado na residência de seu tio.

Disse ainda que possuía documentos para portar a arma tendo em vista que era atirador desportivo filiado a um clube de tiros da cidade de Ouro Preto do Oeste. Ao ser solicitada a documentação citada, o suspeito apresentou apenas um registro de posse de arma expedido pela Polícia Federal, momento em que os policiais questionaram, explicando que a referida documentação não lhe dava o direito, ou seja, não permitia portar tal arma.

O abordado também declarou que a arma que ele estava portando era uma pistola calibre 9mm registrada pelo Exército e que possuía todos os documentos inerentes à atividade de tiro desportivo (CR, CRAF e Guia de Tráfego), e que tais documentos estavam guardados na residência de seu tio.

Diante da situação, os policiais solicitaram que o suspeito os levassem até onde se encontrava a arma e que fosse apresentada a documentação citada por ele. Os militares foram levados até uma residência onde não havia ninguém e que estava fechada.

Ato continuo, a guarnição contatou com o escritório do mencionado clube de tiros local, onde obteve a informação de que o suspeito não estava filiado ao clube. Ao ser novamente questionado devido as contradições, o abordado decidiu colaborar e relatou que não era colecionador, atirador e caçador (CAC) e que escondeu a arma em baixo de um travesseiro na residência de sua namorada.

Imediatamente, os policiais se deslocaram até o endereço informado pelo suspeito e, ao adentrarem, localizaram uma arma, uma pistola calibre .380 com dois carregadores. Foi dada voz de prisão ao mesmo, sendo conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). Também foram apreendidas 23 munições recarregadas, que o suspeito alegou haver comprado em uma loja na cidade de Ouro Preto do Oeste como sendo munições originais, tendo declarado ainda que possui mais munições em sua residência.

