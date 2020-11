Homem espanca a mãe, tenta matar policial a facadas e leva tiro na perna; veja o vídeo

É possível afirmar que a ação é recente pois a câmera que capta as imagens ficam no peito e fazem parte dos equipamentos adquiridos pelo governo do Estado

Um vídeo gravado na Rua Diamantina, na Vila Maria, zona norte da cidade de São Paulo, registra a ação de um PM diante de um homem com faca na mão. Em surto, a pessoa corre na direção do PM, que dá um único tiro na direção do pé e o imobiliza.

É possível afirmar que a ação é recente pois a câmera que capta as imagens ficam no peito e fazem parte dos equipamentos adquiridos pelo governo do Estado em agosto deste ano

Toda a ocorrência é registrada pelo aparelho, desde a chegada dos policiais na viatura, seu desembarque, a busca por informações com as pessoas que os acionaram e a ação em si.

3Os PMs conversam com um homem antes de o rapaz com a faca aparecer. Esta pessoa explica que ele está incontrolável e havia se trancado no quarto com a arma branca.

O policial avisa os detalhes da ocorrência ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Em seguida, o jovem surge. “Sai da minha casa”, grita, antes de correr na direção aos PMs.

É possível ver nas imagens que o policial puxa sua arma e avisa: “Sai fora, sai fora que você vai tomar”. São 12 alertas sequenciais para que ele pare ou largue a arma.

Durante a ação, o homem correu na direção dos dois PMs e não parou. É possível ouvir quem acompanha a cena gritar que a pessoa “tem problema”.

Por duas vezes, o rapaz com a faca na mão se aproxima do policial que registra a cena. Ele avança como se fosse atacar. Depois de novos avisos de parada, o PM atira em sua perna e o imobiliza.

Fonte: portalCM7