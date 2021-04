Homem flagra ex-cunhado usando droga na frente do filho e acaba esfaqueado

O crime de tentativa de homicídio praticado pelo ex-cunhado contra Ronaldo G. S., 41, aconteceu na noite de quarta-feira (21) em uma residência na Rua Eliseu Visconti, bairro Escola de Polícia, na zona Leste de Porto Velho (RO).

A vítima foi esfaqueada pelo ex-cunhado que fumava maconha na frente do filho de Ronaldo. Segundo a ocorrência policial, Ronaldo foi na casa da ex-mulher visitar o filho e teria visto o acusado com um cigarro de droga consumindo na frente do filho.

Ronaldo discutiu com o ex-cunhado, pois afirmava que não era mais para o acusado usar droga na frente do filho dele. O autor do crime saiu do local fazendo ameaças e logo depois retornou com uma faca e atacou a vítima nas costas.

Ronaldo saiu correndo ensanguentado e pediu socorro na rua. A vítima foi socorrida até a UPA e o acusado fugiu do local antes da polícia chegar.

Fonte: rondoniaoavivo