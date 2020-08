Homem invade empresa, ataca policiais militares, acaba baleado e é levado para hospital

Na tarde de terça-feira, 18, um homem foi preso após invadir uma metalúrgica localizada na rua Maranhão, no bairro Novo Tempo, em Vilhena, armado com uma barra de ferro, na tentativa de agredir os funcionários e reagir contra uma guarnição da Polícia Militar (PM).

De acordo com o registro da ocorrência, a PM foi acionada pelo proprietário da metalúrgica, após o indivíduo de 30 anos ter invadido o estabelecimento com os ânimos muito alterados e tentado agredir seus funcionários com a barra de ferro.

Já no local, os militares avistaram o suspeito e, em uma tentativa de diálogo, ele se apossou de uma esmerilhadora e partiu pra cima da guarnição, que solicitou reforços na tentativa de conter o indivíduo.

Porém, antes da chegada do reforço, o homem largou a esmerilhadora e se apossou novamente da barra de ferro, indo violentamente em direção a um dos militares, que estava nos fundos do barracão, momento em que outro policial efetuou dois disparos de bala de borracha nas costas do suspeito que, mesmo ferido, não desistiu da ação.

Diante do ataque iminente, o militar ameaçado teve que efetuar um disparo com munição letal na perna direita do homem, que se voltou na direção do sargento que havia efetuado os disparos de bala de borracha, sendo necessário que este efetuasse mais um em seu peito.

Enfim, o homem que estava extremamente descontrolado largou a barra de ferro, porém, ainda ficou andando de um lado para outro até a chegada de outra guarnição, que em apoio aos militares já presentes, conseguiram imobilizar o agressor.

Por causa dos ferimentos, o homem que parecia estar sob o efeito de álcool e drogas foi socorrido por uma Unidade do Corpo de Bombeiros e lavado até o Hospital regional, onde ficou sob cuidados médicos.

Os objetos utilizados pelo agente para tentar agredir os militares e os funcionários da metalúrgica foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.

