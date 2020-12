Homem morre com tiro na perna após briga na Zona Sul de Porto Velho

Eudomar Brito de Almeida, 41 anos, foi assassinado com um tiro na perna, na madrugada deste domingo (6), na Rua Emílio Feitosa com Mister David, bairro Cidade do Lobo, Zona Sul de Porto Velho. O local é uma distribuidora de bebidas. O criminoso fugiu. Eudomar agonizou no chão e acabou morrendo antes da chegada de socorro.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a vítima e o assassino se desentenderam nas proximidades da distribuidora e entraram em luta corporal. O criminoso acabou sacando uma arma e disparou contra Eudomar. Os dois caíram no chão.

Atingida com um tiro, a vítima ficou agonizando, enquanto o criminoso conseguiu fugir em uma moto Honda Biz.

O Samu foi chamado por testemunhas, mas quando chegou Eudomar já estava morto.

No local a Polícia encontrou várias cápsulas de pistola .380.

