Homem morre no hospital após levar tiro dentro de boate em Porto Velho De acordo com as primeiras informações de testemunhas no local, uma briga teria se iniciado do lado de fora da boate

Um homem identificado como Nilton, 46 anos, foi morto no início da madrugada deste domingo (22), ao ser alvejado com um tiro do lado esquerdo do tórax, dentro de uma boate localizada na Avenida Calama esquina com João Gualart no bairro Liberdade, região central de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações de testemunhas no local, uma briga teria se iniciado do lado de fora da boate e resultou com a vítima baleado dentro do estabelecimento. Nilton logo foi colocado dentro de um carro particular e foi levado as pressas para o hospital João Paulo II.

Depois de alguns minutos foi constatado que a vítima foi a óbito enquanto recebia os primeiros socorros. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e continuam no local apurando as circunstância que levaram a ocorrer o crime. Câmeras de segurança devem mostrar o exato momento que a vítima atingida.

