Homem que fraudava diploma de universidade federal é alvo da PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (23/2), a Operação Diploma do Crime. A corporação investiga a atuação de um homem que teria faturado centenas de reais no esquema criminoso de falsificação de diplomas, assinaturas e carimbos de uma universidade federal. Foi cumprido mandado de busca e apreensão no município de Porto Nacional (TO).

A apuração teve início após uma pessoa tentar revalidar seu diploma perante o Conselho Regional de Medicina do Tocantins. O formando teria supostamente cursado medicina em Cochabamba, na Bolívia. No entanto, com a ajuda de terceiros, tentou burlar o procedimento. O suspeito apresentou documento de revalidação que teria sido emitido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mesmo sem nunca ter ido à instituição.

O responsável por promover a falsificação utilizou carimbos e assinaturas do reitor, bem como do diretor da UFPE. Dessa forma, a investigação desvendou o esquema criminoso e, agora, busca identificar o envolvimento de outros fraudadores.

Os criminosos podem responder, na medida de suas responsabilidades, por falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato, com penas que somadas podem ultrapassar 15 anos de reclusão.

Metrópoles