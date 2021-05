Homem vai pedir ajuda em quartel e é preso por matar a esposa a pauladas

Imediatamente ele foi reconhecido pelos policiais como o autor do crime. Questionado, ele relatou que teve um desentendimento com a esposa, Celma Gomes, por motivo fútil e no momento de fúria matou a mulher a pauladas.

Acusado de matar a pauladas a própria esposa Celma G. S., 32 anos, no município de Ji-Paraná, Edilson R. C., 43 anos, foi preso na quinta-feira (27), ao pedir ajuda no quartel da Polícia Militar, no município de Ouro Preto do Oeste. O crime aconteceu na última terça-feira (25). Os policiais informaram que estavam almoçando, quando Edilson chegou pedindo ajuda, dizendo que o combustível da motocicleta dele estava acabando. Imediatamente ele foi reconhecido pelos policiais como o autor do crime. Questionado, ele relatou que teve um desentendimento com a esposa, Celma, por motivo fútil e no momento de fúria matou a mulher a pauladas.

Após assassinar a vítima, ele disse que saiu de Ji-Paraná desviando do Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e se escondeu em um matagal próximo ao bairro Novo Horizonte, na cidade de Ouro Preto do Oeste. O objetivo dele era chegar até o município de Buritis. O acusado recebeu voz de prisão, e foi apresentado na delegacia da cidade, onde ficou à disposição da justiça.

Via Comando 190