Homens com baixa testosterona têm maior probabilidade de morrer de Covid-19

Homens com Covid-19 sintomático, que apresentavam níveis baixos de testosterona após serem admitidos no hospital, têm maior probabilidade de adoecer gravemente e morrer da doença, segundo um estudo realizado em Milão durante a primeira onda de coronavírus em 2020.

A pesquisa descobriu que quanto mais baixos os níveis de testosterona, maior a probabilidade de os pacientes do sexo masculino necessitarem de cuidados intensivos, serem intubados em um ventilador e permanecer no hospital por um período mais longo. A probabilidade de morrer aumentou seis vezes.

As descobertas estão sendo apresentadas no congresso da European Association of Urology, EAU21, que acontece esta semana de 8 a 12 de julho. O professor Andrea Salonia e seus colegas do Hospital Universitário San Raffaele em Milão compararam 286 pacientes do sexo masculino que entraram no departamento de emergência, com 305 voluntários saudáveis ​​do sexo masculino, que compareceram ao hospital para doar sangue entre fevereiro e maio de 2020.

A equipe verificou pacientes e voluntários quanto aos níveis de hormônios masculinos, incluindo testosterona. Quase 90% dos pacientes tinham baixo nível de testosterona, em comparação com apenas 17 por cento dos voluntários saudáveis.

Os pacientes que tiveram sintomas leves ou foram internados no hospital tinham níveis de testosterona ligeiramente mais elevados do que aqueles internados na UTI ou aqueles que morreram da doença. Mesmo quando a idade, condições pré-existentes e índice de massa corporal (IMC) foram levados em consideração, as diferenças nos perfis hormonais e resultados clínicos ainda eram gritantes.

Como a equipe não tem dados sobre os níveis de testosterona nos pacientes antes de contrair Covid-19, eles não podem dizer se a baixa testosterona era uma condição pré-existente de longo prazo que exacerbou a doença ou se foi causada pelo vírus SARS-COV2.

O congresso anual da EAU é a maior conferência de urologia da Europa, reunindo médicos, cientistas e pacientes para discutir as últimas pesquisas e desenvolvimentos médicos relacionados ao trato urinário e ao sistema reprodutor masculino.

IstoéDinheiro

foto ilustrativa