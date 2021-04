Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal conta com espaço voltado à saúde do trabalhador

A partir desta quarta-feira (28), os trabalhadores do Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (Heuro) passam a contar com um espaço adequado para a promoção e proteção da sua própria saúde. As ações fazem parte de uma série de estratégias do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em atenção aos servidores que atuam nas unidades hospitalares do Estado.

“Estamos caminhando passo a passo, implantando novos serviços. A preocupação é servir e entendemos que, para isso, os próprios servidores precisam de uma atenção especial. Essa foi uma missão dada pelo governador Marcos Rocha para beneficiar nossos servidores que estão se doando todo o tempo para que vidas sejam salvas”, destaca o diretor do Complexo Hospitalar Regional de Cacoal, João Henrique Gomes.

Em uma sala apropriada, uma médica, um enfermeiro e uma técnica de enfermagem vão poder realizar um trabalho continuado, visando o bem estar de todos os servidores do Heuro. “Essa ações, consequentemente, refletem na melhoria do atendimento oferecido à população que utiliza o sistema público de saúde. Garantindo a saúde do trabalhador, é possível contribuir com a produtividade, a qualidade dos serviços, a motivação e a satisfação no trabalho”, pontua o secretário executivo regional do Governo em Cacoal, José Moura.

De uma forma geral, as ações tem como objetivo principal a redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e a melhoria na qualidade de vida dos servidores, mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde.

“Estou no Heuro desde 2015 e a gente percebe as melhoras que tem acontecido. Especialmente pela dedicação dos que estão à frente deste hospital. O servidor precisa deste suporte. O trabalho não se restringe apenas a essa sala, mas vamos também nos manter em busca de ações que contribuam, como capacitações, treinamentos e atividades, detalhou o enfermeiro da Saúde do Trabalhador, Flávio Dias Cirqueira.

