Hospital Regional de Buritis recebe veículo após indicação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano

Após a indicação do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), o Hospital Regional de Buritis recebeu um veículo para atender às demandas administrativas da direção geral da unidade de saúde.

Na manhã desta quinta-feira (12), o chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, Rogério Gago, representou Alex Redano na entrega simbólica do automóvel, que correu na Coordenadoria de Almoxarifado e de Patrimônio da Secretaria de Estado da Saúde, em Porto Velho.

O diretor geral do Hospital de Buritis, Roberto Oliveira, acompanhado do chefe de transportes, João Baptista, receberam das mãos do coordenador adjunto de Patrimônio da Sesau, Idel Martins e de Rogério Gago, as chaves da Fiat Strada que vai dar mais agilidade nas ações administrativas.

“Agradeço ao presidente Alex Redano por ter assegurado esse veículo junto ao Governo. São muitas demandas no dia a dia do nosso trabalho e ter uma automóvel em boas condições agiliza o desempenhar de nossas funções”, disse Roberto.

