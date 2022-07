Ibama dá licença prévia para asfaltar trecho do meio da BR-319, que liga Rondônia ao Amazonas

Porto Velho, RO – O site BNC Amazonas informou na última quinta-feira (28) que o Ibama concedeu licença prévia para asfaltar trecho do meio da BR-319, que liga Rondônia ao Amazonas.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu, nesta quinta-feira (28), a licença prévia para o asfaltamento do trecho do meio (entre os km 250 e 655,7) da BR-319.

Com o asfaltamento desse trecho e a reconstrução de 52 quilômetros no lote C da BR-319, entre os km 198 e 250, a rodovia ganhará trafegabilidade, permitindo que o Amazonas fique ligado por meio terrestre ao restante do país.

A licença número 672/2022 garante ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) um prazo de cinco anos para que as obras sejam concluídas.

“Dia histórico! Licença Prévia para reconstrução da BR-319/AM – trecho do meio – emitida hoje pelo Ibama. Resultado da coragem e do trabalho técnico da nossa área ambiental e do Dnit”, comemorou o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

O ministro disse ainda que a licença foi concedida graças ao trabalho alinhando engenharia e respeito ao meio ambiente.

“Vamos tirar a sociedade do Amazonas do isolamento”, afirmou.

O governador Wilson Lima (União Brasil) disse que soube da liberação por meio do ministro.

“O ministro Marcelo Sampaio acabou de me confirmar que o Ibama liberou uma licença prévia para as obras do trecho do meio da BR-319. Coloquei o estado à disposição para ajudar no que for necessário. A BR-319 é um sonho do povo do Amazonas está prestes a se tornar realidade”.

Matéria de Acritica.com, com informações do rondoniadinamica