Ibama retoma normas que dificultam exportação de madeira ilegal

Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) restabeleceu as regras de uma instrução normativa de 2011 que define parâmetros para exportação de madeira nativa.

A norma foi suspensa em fevereiro do de 2020 pelo presidente (agora afastado pela Justiça) do Ibama, Eduardo Bim.

As decisões foram do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da operação Akuanduba, deflagrada na manhã de quarta-feira (19/5) para investigar crimes contra a administração pública, como corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação de contrabando, praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está entre os alvos da operação .