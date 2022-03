Ibama tem multas de R$ 1 bi represados; Rondônia é o terceiro com maior valor em multas

(FOLHAPRESS) Um cruzamento de dados feito pela Folha revela que mais de R$ 1 bilhão em multas do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), aplicadas em 2020, permanecem sem encaminhamento a setores de conciliação, uma etapa a mais criada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para enfraquecer a fiscalização ambiental.

A reportagem identificou 647 autos de infração com multas superiores a R$ 200 mil cada e sem encaminhamento à conciliação ambiental nos dois anos seguintes. Essas multas somam R$ 1.017.526.000,00.

Rondônia fica na terceira posição, com R$ 155,2 milhões. Um único empresário, Guilherme Galvane Batista, foi multado em R$ 46,3 milhões, conforme o banco de dados do Ibama. Ele foi acusado de explorar área embargada na Amazônia. A reportagem não localizou o empresário.

O quarto estado onde há mais infrações represadas é o Amazonas, com R$ 108,4 milhões, principalmente em função do desmatamento ilegal da Amazônia. Os casos individuais de devastação chegam a 1,4 mil hectares.

No Maranhão, duas siderúrgicas foram multadas pelo Ibama em 2020 e ainda não houve encaminhamento à conciliação: a Aço Verde do Brasil, em R$ 4,9 milhões, e a Viena Siderúrgica, em R$ 34,5 milhões.

A lista tem 28 madeireiras autuadas por exploração ilegal de madeira na Amazônia, centenas de desmatadores do bioma amazônico, duas siderúrgicas, uma ferrovia e uma estatal -Furnas, subsidiária da Eletrobras – que podem ser beneficiadas pela prescrição das multas.

Entre as autuações sem conciliação, a maior multa individual aplicada é de R$ 46,3 milhões, referente à exploração de área embargada na Amazônia. Procurados, o Ibama e o MMA (Ministério do Meio Ambiente) não responderam aos questionamentos da reportagem.

Bolsonaro e seu então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, editaram um decreto em abril de 2019 em que instituíram a conciliação ambiental. Salles deixou o cargo em junho de 2021, em meio a investigação da PF sobre sua participação em suposto esquema de facilitação de contrabando de madeira da Amazônia.

As multas aplicadas pelos fiscais devem ser encaminhadas para audiências de conciliação, e os processos podem ser encerrados a partir de soluções como descontos para pagamento, parcelamento ou conversão da multa em algum serviço ambiental.

Após a lavratura do auto de infração, a conciliação passou a ser uma primeira etapa de fato no andamento do processo, segundo integrantes do Ibama. Multas inferiores a R$ 500 mil são tratadas nas superintendências nos estados. Os autos de R$ 500 mil ou mais são encaminhados à sede em Brasília. Enquanto essas audiências não ocorrem, há um acúmulo de processos.

Fontes do Ibama ouvidas pela reportagem sob a condição de anonimato afirmam que o risco de prescrição recai especialmente sobre processos que ainda não passaram pela conciliação. Existe um represamento de autos de infração, com risco real de prescrição, que se dá quando a punição deixa de ser possível em razão da perda de prazos processuais.

“A empresa não tem conhecimento de tal multa, uma vez que, até a presente data, não foi regularmente notificada sobre a abertura de processo e nem lhe foi, portanto, oportunizada a defesa ou eventual conciliação”, afirmou a Aço Verde, em nota.

Já a Viena Siderúrgica disse ter sido autuada por “fatos ocorridos há mais de sete anos”. “Entendemos que a sanção é indevida e será revista quando exercermos nosso direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa”, afirmou, em nota.

A multa do Ibama a Furnas foi de R$ 2 milhões. A estatal foi enquadrada num artigo da lei ambiental que pune construção com potencial poluidor sem licença ou em desacordo com a licença. Procurada, Furnas não respondeu aos questionamentos.

Em Minas Gerais, dois casos se destacam entre os que aparecem sem encaminhamento à conciliação ambiental.

Um envolve a Ferrovia Centro-Atlântica, multada em R$ 2,5 milhões pelo Ibama. A empresa não respondeu aos questionamentos da reportagem.

O outro caso é de uma pessoa suspeita de transportar 1.459 jabutis silvestres. A multa foi de R$ 14,7 milhões.

O Ibama multou ainda a empresa de logística Rumo Malha Sul, no Paraná, em R$ 2,5 milhões.

“A realização de audiência de conciliação deve ser designada pelo Ibama”, afirmou a concessionária, em nota. A empresa se diz aberta para “conversas”. Segundo a Rumo, o valor da multa é “desproporcional”. A empresa não explicou por que foi multada. “Todas as medidas necessárias foram adotadas para evitar o impacto ambiental.”