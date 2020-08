IBGE divulga estimativa populacional do ano de 2020; População de Rondônia aumentou 1,1%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (27), a estimativa populacional de todos os municípios e estados brasileiros. A população rondoniense aumentou 1,1%, o que representa aumento de 19 mil habitantes, passando de 1,77 milhão para 1,79 milhão e o Brasil passou dos 211,8 milhões de habitantes. O crescimento do Brasil foi de 0,8%.

A divulgação anual das estimativas da população residente nos municípios brasileiros obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013. As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos.

Os maiores municípios de Rondônia são: Porto Velho (com 539.354 habitantes), Ji-Paraná (130.009), Ariquemes (109.523), Vilhena (102.211), Cacoal (85.893), Rolim de Moura (55.407), Jaru (51.620), Guajará-Mirim (46.556), Machadinho d’Oeste (40.867) e Buritis (40.356).

Já os menores municípios são: Pimenteiras do Oeste (2.148), Primavera de Rondônia (2.776), Castanheiras (2.987), Rio Crespo (3.804), Teixeirópolis (4.233), São Felipe d’Oeste (5.066), Cabixi (5.188), Parecis (6.198), Santa Luzia d’Oeste (6.216) e Cacaulândia (6.269).

Os municípios que apresentaram os maiores crescimentos no número de habitantes são: Cujubim (3,8%), Nova Mamoré (2,6%), Candeias do Jamari (2,6%), Chupinguaia (2,6%), Costa Marques (2,5%), Vilhena (2,3%), Machadinho d’Oeste (2,1%), São Francisco do Guaporé (2%), Parecis (2%) e Alto Paraíso (2%). Porto Velho apresentou crescimento de 1,8%.

Já os que tiveram as maiores quedas no número de habitantes são: Santa Luzia d’Oeste (4,3%), Governador Jorge Teixeira (4,1%), Primavera de Rondônia (2,8%), Vale do Paraíso (2,4%), Novo Horizonte do Oeste (2,4%), Cabixi (2,3%), Corumbiara (2,3%), Presidente Médici (2,1%), Colorado do Oeste (2,1%), Castanheiras (2,1%), Alvorada d’Oeste (2,1%) e São Felipe d’Oeste (2%).

As populações dos municípios foram estimadas por método matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O método baseia-se na população estadual projetada e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais que tenham ocorrido entre os municípios após 2010.

Por Amabile Casarin