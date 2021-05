Ibrahimovic vira desfalque na reta final do Italiano e preocupa Milan

O atacante Zlatan Ibrahimovic virou motivo de preocupação no Milan nesta reta final do Campeonato Italiano. Machucado, o veterano vai perder dois dos últimos três jogos da equipe na competição em que briga para se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O time de Milão ocupa o terceiro lugar da tabela, com os mesmos 72 pontos da vice-líder Atalanta. O Napoli vem logo atrás, com 70. O título já foi garantido pela Internazionale, dona de 85 pontos. A briga agora está nas três vagas restantes para a Liga dos Campeões, a três rodadas do fim do Italiano.

O Milan terá pela frente o Torino, fora de casa, e o Cagliari, em casa, na quarta-feira e no domingo, respectivamente. Ibrahimovic será desfalque nestes dois jogos em razão de uma lesão no joelho. “Ele sofreu um estiramento no joelho e não estará disponível paa amanhã e também para o domingo”, declarou o técnico Stefano Pioli.

O jogador de 39 anos deve fazer falta ao Milan. Afinal, é um dos artilheiros da equipe na temporada. Foram 15 gols em 19 partidas no Italiano. Só não jogou mais porque enfrentou seguidas lesões na atual temporada europeia. “Vamos acompanhar para avaliar a situação na próxima semana”, avisou o treinador.

O atacante sofreu a nova contusão no fim de semana, durante a vitória sobre a Juventus, resultado que manteve o Milan na briga pela classificação e afundou o rival de Turim para o quinto posto da tabela, com 69 pontos. Se a Juventus não reagir rapidamente, Cristiano Ronaldo poderá ficar fora da próxima Liga dos Campeões.

Via Estadão Conteúdo