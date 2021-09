Identificadas 5 das 6 pessoas que morreram após acidente em MT; mulher de 25 anos e dois filhos pequenos estão entre as vítimas Prefeitura de Campo Novo do Parecis decretou três dias de luto

Cinco das seis vítimas que morreram em um acidente envolvendo dois carros, registrado na noite de sábado (11), na BR-364, foram identificadas. Entre os mortos, estão dois irmãos de 2 e 5 anos de idade, e duas idosas, de 62 e 82 anos. A batida ocorreu por volta das 21h, a cerca de 40 km do município de Campo Novo do Parecis, cidade de Mato Grosso a 350 km da divisa com Rondônia.

O acidente envolveu um Corolla com 7 pessoas e um Gol com 3 ocupantes. Segundo a Polícia Civil, os dois veículos seguiam no sentido Tangará da Serra a Campo Novo do Parecis quando bateram e saíram da pista. As seis pessoas que não resistiram aos ferimentos foram arremessadas para fora dos veículos. Os dois automóveis ficaram destruídos (LEMBRE AQUI).

Os ocupantes do Corolla moravam em Nova Olímpia, segundo a prefeitura do município. Entre os que estavam no carro, morreram no local: Rosângela Silva do Nascimento, 25 anos; os dois filhos dela, Laura Gabrielly Silva dos Santos, 2 anos e João Gabriel Silva dos Santos, de 5 anos; e Josefa Antônia da Silva, 62, que era amiga da família e estava de carona para visitar familiares em Campo Novo do Parecis.

Os outros três no veículo eram o marido de Rosângela e pai das crianças, João dos Santos, 31 anos; uma menina de 10 anos de idade; e uma pessoa que ainda não foi identificada. Rosângela e João, além dos dois filhos, eram evangélicos e estavam indo para uma cerimônia de casamento quando o acidente aconteceu.

Do outro veículo, duas pessoas não resistiram ao impacto da batida, sendo que uma delas foi identificada como Maria Izaura da Silva, de 82 anos. A outra ainda não teve a identidade confirmada, assim como o terceiro ocupante do Gol, que ficou ferido.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. O estado de saúde das vítimas que foram internadas não foi informado.

VÍTIMAS IDENTIFICADAS:

Corolla

Rosangela Silva do Nascimento, 25 anos;

Laura Gabrielly Silva dos Santos, 2 anos;

João Gabriel Silva dos Santos, de 5 anos;

Josefa Antonia da Silva, 62.

Gol

Maria Izaura da Silva, de 82 anos

Luto

Por causa das mortes dos quatro moradores do município, a prefeitura de Nova Olímpia decretou luto oficial de três dias, a partir desta segunda-feira (13).

Via G1-MT